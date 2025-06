Un prefisso che riduce nei cruciverba: la soluzione è Micro

Home / Soluzioni Cruciverba / Un prefisso che riduce

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un prefisso che riduce' è 'Micro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MICRO

Curiosità e Significato di Micro

Non fermarti alla soluzione! Conosci Micro più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Micro.

Perché la soluzione è Micro? Micro è un prefisso che significa piccolo o ridotto. Viene usato per indicare qualcosa di dimensioni molto contenute, come nel caso di microchip o microfono. È un termine che aiuta a descrivere tecnologie o oggetti di piccole dimensioni, spesso invisibili ad occhio nudo ma fondamentali nella nostra vita quotidiana. In sostanza, micro è la chiave per capire il mondo delle tecnologie compatte e innovative.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Approfondito esame clinicoSmart card per telefoniniPrefisso che negaIl prefisso che vale oltre misuraIl prefisso del prefisso

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Micro

Non riesci a risolvere la definizione "Un prefisso che riduce"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

M Milano

I Imola

C Como

R Roma

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S S A E S P S O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SPASSOSE" SPASSOSE

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.