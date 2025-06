Un gruppo montuoso spagnolo nei cruciverba: la soluzione è Sierra Nevada

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Un gruppo montuoso spagnolo' è 'Sierra Nevada'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SIERRA NEVADA

Curiosità e Significato di Sierra Nevada

Perché la soluzione è Sierra Nevada? La Sierra Nevada è una catena montuosa situata nel sud della Spagna, famosa per le sue vette imponenti e il paesaggio mozzafiato. Il nome significa catena nevosa in spagnolo, riflettendo le sue cime spesso ricoperte di neve anche in estate. Questa regione è un importante centro per sport invernali e attrazione naturale, simbolo di bellezza e avventura.

Come si scrive la soluzione Sierra Nevada

Non riesci a risolvere la definizione "Un gruppo montuoso spagnolo"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

S Savona

I Imola

E Empoli

R Roma

R Roma

A Ancona

N Napoli

E Empoli

V Venezia

A Ancona

D Domodossola

A Ancona

