La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Un edificio separato dal complesso dell hotel' è 'Dependance'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DEPENDANCE

Curiosità e Significato di Dependance

Hai risolto il cruciverba con Dependance? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 10 lettere più frequenti: Dependance.

Perché la soluzione è Dependance? Una dependance è un edificio indipendente, spesso vicinissimo, collegato a una struttura principale come un hotel, ma che gode di autonomia. Può essere una casetta, una suite o un alloggio separato, pensato per offrire privacy e comfort aggiuntivo. È l’ideale per chi desidera spazio extra senza allontanarsi dalla sede principale. La dependance arricchisce le opzioni di soggiorno e di ospitalità.

Come si scrive la soluzione Dependance

Stai cercando la risposta alla definizione "Un edificio separato dal complesso dell hotel"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

D Domodossola

E Empoli

P Padova

E Empoli

N Napoli

D Domodossola

A Ancona

N Napoli

C Como

E Empoli

