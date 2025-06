Un anticipo... sulla cena nei cruciverba: la soluzione è Merenda

Home / Soluzioni Cruciverba / Un anticipo... sulla cena

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un anticipo... sulla cena' è 'Merenda'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MERENDA

Curiosità e Significato di Merenda

Approfondisci la parola di 7 lettere Merenda: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Merenda? Merenda indica uno spuntino o un pasto leggero che si consuma nel pomeriggio, tra pranzo e cena. È un momento di pausa per ricaricare le energie, spesso accompagnato da dolci, frutta o snack. La parola richiama un’anticipazione piacevole di ciò che arriverà più tardi, come una piccola anteprima della cena, rendendo il termine perfetto per l’indovinello.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Non è il caso di prepararla con i cavoliIl classico spuntino di metà pomeriggioUn anticipo sulla cenaLe consonanti nella cenaMetà cena

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Merenda

Hai davanti la definizione "Un anticipo... sulla cena" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

M Milano

E Empoli

R Roma

E Empoli

N Napoli

D Domodossola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A T N I I O B L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NOTABILI" NOTABILI

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.