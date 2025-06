Sta seduto alla scrivania nei cruciverba: la soluzione è Impiegato

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Sta seduto alla scrivania' è 'Impiegato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IMPIEGATO

Curiosità e Significato di Impiegato

Approfondisci la parola di 9 lettere Impiegato: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Impiegato? Impiegato è chi lavora in un ufficio o in azienda, di solito seduto alla scrivania per svolgere compiti amministrativi o operativi. È la figura professionale che si occupa di gestire pratiche, documenti e clienti, contribuendo al buon funzionamento di un'organizzazione. In breve, rappresenta chi svolge un ruolo di supporto e gestione all’interno di un ambiente lavorativo.

Come si scrive la soluzione Impiegato

Hai trovato la definizione "Sta seduto alla scrivania" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

I Imola

M Milano

P Padova

I Imola

E Empoli

G Genova

A Ancona

T Torino

O Otranto

