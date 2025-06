Spaventi nei cruciverba: la soluzione è Paure

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Spaventi' è 'Paure'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PAURE

Curiosità e Significato di Paure

La parola Paure è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Paure.

Perché la soluzione è Paure? Spaventi è il plurale di spavento, un sentimento di paura improvvisa e intensa che può sorprendere o spaventare qualcuno. È una reazione naturale di fronte a situazioni sconosciute o minacciose, spesso accompagnata da un senso di disagio. In sintesi, rappresenta le emozioni di paura momentanea che ci colpiscono in modo rapido e spesso passeggero.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Possono essere infondatePossono causarli spaventi ed emozioni

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Paure

Hai trovato la definizione "Spaventi" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

A Ancona

U Udine

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S L S R I N A G O O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GROSSOLANI" GROSSOLANI

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.