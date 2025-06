Sorreggevano il trono mobile del Papa nelle funzioni solenni nei cruciverba: la soluzione è Sediari

SEDIARI

Curiosità e Significato di Sediari

Approfondisci la parola di 7 lettere Sediari: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Sediari? SEDIARI indica le sedie o gli sgabelli usati per il Papa durante le funzioni solenni, come le udienze o le celebrazioni religiose. Questi arredi sono simbolo di autorità e rispetto, posizionati con cura per sottolineare il ruolo centrale del Pontefice. Nelle occasioni ufficiali, i SEDIARI accompagnano il Papa, sottolineando l'importanza della cerimonia e la sacralità del momento.

Come si scrive la soluzione Sediari

Hai trovato la definizione "Sorreggevano il trono mobile del Papa nelle funzioni solenni" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

E Empoli

D Domodossola

I Imola

A Ancona

R Roma

I Imola

