SUBISSATO

Curiosità e Significato di Subissato

Perché la soluzione è Subissato? Subissato descrive qualcuno o qualcosa completamente travolto da un sovrabbondante numero di richieste, compiti o problemi. È come essere sommersi da onde di incombenze, senza riuscire a uscirne facilmente. Quando ci sentiamo subissati, significa che il carico è troppo e ci manca il tempo o le energie per gestirlo tutto. È una sensazione comune in periodi di grande stress o responsabilità.

Come si scrive la soluzione Subissato

S Savona

U Udine

B Bologna

I Imola

S Savona

S Savona

A Ancona

T Torino

O Otranto

