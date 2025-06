Si impiega per sigillare il box doccia nei cruciverba: la soluzione è Silicone

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Si impiega per sigillare il box doccia' è 'Silicone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SILICONE

Curiosità e Significato di Silicone

Hai risolto il cruciverba con Silicone? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Silicone.

Perché la soluzione è Silicone? Il silicone è una sostanza versatile utilizzata principalmente per sigillare e impermeabilizzare le superfici, come il box doccia. La sua consistenza elastica permette di riempire crepe e fessure, garantendo che l'acqua non penetri e mantenendo l'ambiente asciutto. È facile da applicare, resistente all'acqua e alle muffe, rendendolo ideale per proteggere il bagno dall'umidità e dai danni causati dall'acqua.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: È usato come lubrificante e sigillanteUn eccellente lubrificante sinteticoUn composto per sigillareVi si possono produrre box docciaNon si toccano nel box officeSono uguali nel box doccia

Come si scrive la soluzione Silicone

Se ti sei imbattuto nella definizione "Si impiega per sigillare il box doccia", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

I Imola

L Livorno

I Imola

C Como

O Otranto

N Napoli

E Empoli

