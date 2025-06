Si cita... col bastone nei cruciverba: la soluzione è Carota

Home / Soluzioni Cruciverba / Si cita... col bastone

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si cita... col bastone' è 'Carota'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CAROTA

Curiosità e Significato di Carota

Vuoi sapere di più su Carota? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Carota.

Perché la soluzione è Carota? Carota è un ortaggio molto apprezzato in cucina, noto per il suo colore arancione vivace e il gusto dolce. Spesso usata in zuppe, insalate o come snack, rappresenta anche un simbolo di incentivo e motivazione (dare la carota), sottolineando il suo ruolo nella cultura popolare. È un ingrediente versatile e salutare, perfetto per aggiungere colore e sapore ai tuoi piatti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: L eroe di RenardL ortaggio delle bibite che riportano la sigla ACESi cita col bastoneSi cita con la faunaBastone con cui si abbattono le noci

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Carota

Hai davanti la definizione "Si cita... col bastone" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

A Ancona

R Roma

O Otranto

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R B U L A I S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SALUBRI" SALUBRI

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.