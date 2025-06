Scende prima in inverno che in estate nei cruciverba: la soluzione è Notte

NOTTE

Curiosità e Significato di Notte

Perché la soluzione è Notte? La parola notte indica il periodo in cui il sole si nasconde all'orizzonte, caratterizzato dall'oscurità. È il momento in cui le temperature tendono a scendere, spesso più di quanto accada in estate. La notte arriva prima in inverno, quando le giornate sono più corte, e meno presto in estate, quando le ore di luce sono più lunghe. È il ciclo quotidiano che scandisce il sonno e il riposo.

Come si scrive la soluzione Notte

N Napoli

O Otranto

T Torino

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S L A M A I T S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SALMISTA" SALMISTA

