CULTURALE

Curiosità e Significato di Culturale

Perché la soluzione è Culturale? Il termine culturale si riferisce a tutto ciò che riguarda la cultura, ossia le tradizioni, le idee e i valori di una società. Nel contesto della rivoluzione cinese del 1966, il termine si lega alla Rivoluzione Culturale lanciata da Mao, un movimento volto a rinnovare e rafforzare l'ideologia comunista eliminando influenze considerate contrarie ai principi rivoluzionari. È un concetto chiave per comprendere i profondi cambiamenti sociali e ideologici di quell'epoca.

