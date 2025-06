Rivendite di sfilatini nei cruciverba: la soluzione è Panetterie

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Rivendite di sfilatini' è 'Panetterie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PANETTERIE

Curiosità e Significato di Panetterie

Vuoi sapere di più su Panetterie? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 10 lettere nella pagina dedicata: Panetterie.

Perché la soluzione è Panetterie? Le rivendite di sfilatini sono negozi specializzati nella vendita di pane fresco e fragrante, come i classici panini all’interno di panetterie o negozi di prodotti da forno. Questi esercizi commerciali offrono una vasta scelta di prodotti da forno, ideali per una pausa gustosa o un pranzo veloce. In Italia, sono conosciute come “panetterie”, luoghi di tradizione e sapore autentico.

Come si scrive la soluzione Panetterie

Se ti sei imbattuto nella definizione "Rivendite di sfilatini", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

P Padova

A Ancona

N Napoli

E Empoli

T Torino

T Torino

E Empoli

R Roma

I Imola

E Empoli

