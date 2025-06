Rannicchiarsi per riposare nei cruciverba: la soluzione è Accovacciarsi

ACCOVACCIARSI

Curiosità e Significato di Accovacciarsi

Perché la soluzione è Accovacciarsi? Accovacciarsi significa piegarsi o inginocchiarsi, assumendo una posizione raccolta e compatta del corpo. È un gesto che si fa per riposare, nascondersi o prepararsi a un'azione. Questa parola descrive quindi il movimento di abbassarsi in modo naturale, spesso per trovare conforto o sicurezza. In sostanza, rappresenta un modo semplice ed efficace di riposare o mettersi in una posizione protettiva.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Così sono i formaggi lasciati riposareRiposare profondamenteRannicchiarsi su uno sgabello

Come si scrive la soluzione Accovacciarsi

Hai trovato la definizione "Rannicchiarsi per riposare" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

C Como

C Como

O Otranto

V Venezia

A Ancona

C Como

C Como

I Imola

A Ancona

R Roma

S Savona

I Imola

