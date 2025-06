Si raccomanda a chi deve sbrigare una pratica nei cruciverba: la soluzione è Sollicitudine

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Si raccomanda a chi deve sbrigare una pratica' è 'Sollicitudine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SOLLICITUDINE

Curiosità e Significato di Sollicitudine

Perché la soluzione è Sollicitudine? La parola sollicitudine indica l'atto di richiedere con insistenza o urgenza qualcosa a qualcuno, spesso attraverso una richiesta formale o ufficiale. È il modo in cui si invita chi di dovere a sbrigare una pratica o un procedimento, sottolineando la necessità di attenzione e tempestività. Quando si dice si raccomanda a chi deve sbrigare una pratica, si utilizza proprio il termine sollicitudine.

Come si scrive la soluzione Sollicitudine

Se ti sei imbattuto nella definizione "Si raccomanda a chi deve sbrigare una pratica", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

O Otranto

L Livorno

L Livorno

I Imola

C Como

I Imola

T Torino

U Udine

D Domodossola

I Imola

N Napoli

E Empoli

