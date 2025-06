Quelle del cavallo si chiamano froge nei cruciverba: la soluzione è Narici

NARICI

Curiosità e Significato di Narici

La parola Narici è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Narici.

Perché la soluzione è Narici? Le narici del cavallo sono le aperture che consentono il passaggio dell’aria durante la respirazione. Sono fondamentali per la corretta ventilazione dei polmoni e si trovano ai lati del muso dell’animale. La loro forma e funzione sono essenziali per il benessere e le performance del cavallo, permettendogli di respirare facilmente anche durante l’attività fisica. In breve, le narici sono un elemento chiave dell’apparato respiratorio equino.

Come si scrive la soluzione Narici

N Napoli

A Ancona

R Roma

I Imola

C Como

I Imola

