Quantità di sostanza intollerabile dall organismo nei cruciverba: la soluzione è Overdose

OVERDOSE

Curiosità e Significato di Overdose

Vuoi sapere di più su Overdose? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Overdose.

Perché la soluzione è Overdose? Un overdose è l'assunzione di una quantità di sostanza tossica o medicinale superiore a quella raccomandata, che può mettere a rischio la salute. Può verificarsi con farmaci, droghe o sostanze chimiche e richiede attenzione immediata. È importante rispettare le dosi indicate per evitare effetti nocivi e garantire un uso sicuro. La prevenzione è sempre la migliore strategia per tutelare il proprio benessere.

Come si scrive la soluzione Overdose

Hai trovato la definizione "Quantità di sostanza intollerabile dall organismo" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

O Otranto

V Venezia

E Empoli

R Roma

D Domodossola

O Otranto

S Savona

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E I S R T R E S E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RESISTERE" RESISTERE

