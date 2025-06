Prova... di stima nei cruciverba: la soluzione è Attestazione

ATTESTAZIONE

Curiosità e Significato di Attestazione

La parola Attestazione è una soluzione di 12 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Attestazione.

Perché la soluzione è Attestazione? Prova... di stima si riferisce a un documento che attesta ufficialmente la valutazione o il valore di qualcosa, come un bene, un servizio o una competenza. In italiano, questa attestazione garantisce affidabilità e trasparenza, confermando che quanto dichiarato è stato verificato da un soggetto competente. È uno strumento fondamentale in ambito commerciale e professionale per rafforzare fiducia e credibilità.

Come si scrive la soluzione Attestazione

Hai davanti la definizione "Prova... di stima" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

T Torino

T Torino

E Empoli

S Savona

T Torino

A Ancona

Z Zara

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

