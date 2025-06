Il palazzo in cui ha sede il Ministero degli Esteri nei cruciverba: la soluzione è Farnesina

FARNESINA

Curiosità e Significato di Farnesina

La soluzione Farnesina di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Farnesina per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Farnesina? La Farnesina è il palazzo che ospita il Ministero degli Esteri italiano, simbolo della diplomazia e delle relazioni internazionali del nostro Paese. Situato a Roma, rappresenta il cuore delle attività diplomatiche e delle politiche estere italiane. Con la sua storia e la sua importanza, la Farnesina è un punto di riferimento per le relazioni internazionali dell’Italia.

F Firenze

A Ancona

R Roma

N Napoli

E Empoli

S Savona

I Imola

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A F L D R E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ALFRED" ALFRED

