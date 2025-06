Non vede l ora di farlo il marinaio nei cruciverba: la soluzione è Sbarcare

SBARCARE

Curiosità e Significato di Sbarcare

Perché la soluzione è Sbarcare? SBARCARE significa arrivare a terra con una nave o un'imbarcazione. È il momento in cui il marinaio, impaziente di mettere piede sulla terraferma, aspetta con entusiasmo questa svolta. La parola richiama l’azione di scendere dall’imbarcazione e iniziare una nuova avventura a terra. In sintesi, rappresenta il desiderio di staccare dal mare e tornare alla vita di terra.

Come si scrive la soluzione Sbarcare

S Savona

B Bologna

A Ancona

R Roma

C Como

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L I L C O A N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "COLLINA" COLLINA

