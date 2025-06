Non cotte nei cruciverba: la soluzione è Crude

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Non cotte' è 'Crude'.

CRUDE

Curiosità e Significato di Crude

Perché la soluzione è Crude? Non cotte significa crude in inglese, riferendosi a cibi consumati senza cottura o preparazione termica. È un termine usato per descrivere alimenti freschi e naturali, come sushi o insalate, che mantengono intatte le loro caratteristiche originali. Questa parola è spesso associata a uno stile di vita salutare e a preferenze alimentari più naturali e autentiche.

Come si scrive la soluzione Crude

Se ti sei imbattuto nella definizione "Non cotte", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

R Roma

U Udine

D Domodossola

E Empoli

