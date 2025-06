Nell alveare ha le pareti di cera nei cruciverba: la soluzione è Cella

CELLA

Curiosità e Significato di Cella

Hai risolto il cruciverba con Cella? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Cella.

Perché la soluzione è Cella? Una cella è una piccola stanza o compartimento, come quelle costruite dalle api all’interno dell’alveare. In questo contesto, si riferisce alle strutture di cera che le api usano per conservare miele, polline e per far crescere le nuove api. La parola richiama quindi un ambiente compatto, protetto e funzionale, fondamentale nel mondo delle api e simbolo di organizzazione e lavoro condiviso.

Come si scrive la soluzione Cella

Non riesci a risolvere la definizione "Nell alveare ha le pareti di cera"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

E Empoli

L Livorno

L Livorno

A Ancona

