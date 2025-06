Mettere sotto sequestro nei cruciverba: la soluzione è Pignorare

Home / Soluzioni Cruciverba / Mettere sotto sequestro

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Mettere sotto sequestro' è 'Pignorare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PIGNORARE

Curiosità e Significato di Pignorare

Hai risolto il cruciverba con Pignorare? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Pignorare.

Perché la soluzione è Pignorare? Mettere sotto sequestro significa confiscare temporaneamente beni o proprietà, spesso per motivi legali o fiscali. È un procedimento che impedisce all’individuo di usare o disporre delle cose in questione fino a quando non si risolvono questioni giudiziarie o fiscali. Questa azione viene chiamata anche pignorare, ed è uno strumento utilizzato per garantire il rispetto delle norme e tutelare i creditori.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Verbo coniugato dall ufficiale giudiziarioNon lasciarsi mettere sottoMettere sotto accusaÈ inammissibile sotto le armi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Pignorare

La definizione "Mettere sotto sequestro" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

I Imola

G Genova

N Napoli

O Otranto

R Roma

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A O P S E P Mostra soluzione



Scopri definizioni su "APPESO" APPESO

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.