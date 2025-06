Metà sandwich nei cruciverba: la soluzione è Tartina

Home / Soluzioni Cruciverba / Metà sandwich

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Metà sandwich' è 'Tartina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TARTINA

Curiosità e Significato di Tartina

La parola Tartina è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Tartina.

Perché la soluzione è Tartina? Metà sandwich suggerisce qualcosa di piccolo e delicato, come una fetta di pane farcita, chiamata appunto tartina. È un termine che indica un antipasto raffinato, spesso servito in occasioni eleganti, caratterizzato da ingredienti raffinati e presentazione curata. La tartina rappresenta quindi un modo elegante e gustoso di gustare un piccolo assaggio, perfetto per stuzzicare l'appetito con stile.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Fettina imburrataUna leccornia da pochi bocconciniUna fetta di pane imburrataIl sandwich spesso tagliato a metàMèta senza pariLo stato di chi ha una metà in più

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Tartina

Se ti sei imbattuto nella definizione "Metà sandwich", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

T Torino

A Ancona

R Roma

T Torino

I Imola

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E R E G A G L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LEGGERA" LEGGERA

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.