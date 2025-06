Maestoso palmipede bianco nei cruciverba: la soluzione è Cigno

CIGNO

Curiosità e Significato di Cigno

Perché la soluzione è Cigno? Il termine cigno indica un grande uccello acquatico noto per il suo piumaggio bianco e il collo lungo ed elegante. Spesso simbolo di purezza e grazia, il cigno vive in laghi e stagni, distinguendosi per la sua maestosa presenza. La parola richiama immagini di eleganza e tranquillità, rendendola un'icona naturale di raffinatezza e serenità.

Come si scrive la soluzione Cigno

C Como

I Imola

G Genova

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O E M N I I L T E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "INTEMELIO" INTEMELIO

