La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo sono certi circoli' è 'Viziosi' . Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VIZIOSI

Approfondisci la parola di 7 lettere Viziosi: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Viziosi? VIZIOSI indica persone abituate a comportamenti o abitudini che sono considerati sbagliati o dannosi, spesso legati a piaceri proibiti o cattive inclinazioni. Questo termine descrive chi ha una certa debolezza o tendenza irrefrenabile verso certi piaceri o vizi, rendendo il loro comportamento difficile da cambiare. In sintesi, essere viziosi significa lasciarsi influenzare dai propri desideri più sfrenati, spesso con conseguenze negative.

V Venezia

I Imola

Z Zara

I Imola

O Otranto

S Savona

I Imola

A C D L G T U I O I O I I R C I C I N

