La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Le note musicali che valgono una metà' è 'Minime'.

MINIME

Curiosità e Significato di Minime

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Minime

Perché la soluzione è Minime? Le minime sono le note musicali che rappresentano una metà di valore rispetto alle note intere, cioè durano la metà del tempo. Nel sistema musicale, indicano un’unità di misura per le melodie e i brani, aiutando a suddividere la durata delle note in parti uguali. Conoscere le minime è fondamentale per leggere e interpretare correttamente la musica.

Come si scrive la soluzione Minime

Stai cercando la risposta alla definizione "Le note musicali che valgono una metà"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

M Milano

I Imola

N Napoli

I Imola

M Milano

E Empoli

