CARNES

Curiosità e Significato di Carnes

Perché la soluzione è Carnes? La parola carnes deriva dal latino caro, che significa carne, e si riferisce ai tessuti molli del corpo umano o animale. In ambito gastronomico, indica le parti di carne destinate al consumo. Può anche essere usata in senso più ampio per descrivere la sostanza o la vitalità di qualcosa. Insomma, carnes richiama tutto ciò che è legato alla carne e alla sua importanza.

Come si scrive la soluzione Carnes

Se "La Kim voce di Bette Davis Eyes" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

A Ancona

R Roma

N Napoli

E Empoli

S Savona

