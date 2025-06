L opposto di endogeni nei cruciverba: la soluzione è Esogeni

ESOGENI

Curiosità e Significato di Esogeni

Vuoi sapere di più su Esogeni? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Esogeni.

Perché la soluzione è Esogeni? Esogeni si riferisce a qualcosa che deriva dall'esterno di un sistema o organismo, in contrapposizione a endogeno, che indica origini interne. È un termine spesso usato in biologia, medicina e scienze sociali per descrivere influenze o fattori esterni che agiscono su un sistema. Comprendere questa differenza aiuta a capire meglio le dinamiche di causa ed effetto in vari ambiti di studio.

Come si scrive la soluzione Esogeni

Se ti sei imbattuto nella definizione "L opposto di endogeni", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

E Empoli

S Savona

O Otranto

G Genova

E Empoli

N Napoli

I Imola

