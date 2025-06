Un indumento estivo nei cruciverba: la soluzione è Camiciola

CAMICIOLA

Curiosità e Significato di Camiciola

Perché la soluzione è Camiciola? La parola camiciola indica un indumento leggero e fresco, tipicamente indossato durante l'estate, che copre il busto senza maniche o con maniche corte. È perfetta per affrontare le giornate calde, offrendo comodità e stile. Spesso usata come sotto-veste o abbigliamento casual, la camiciola è un must-have per chi cerca freschezza e praticità nei mesi più caldi.

Come si scrive la soluzione Camiciola

C Como

A Ancona

M Milano

I Imola

C Como

I Imola

O Otranto

L Livorno

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E A P O P A L Z D Z A I I P Mostra soluzione



