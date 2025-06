Incursione lampo nei cruciverba: la soluzione è Blitz

BLITZ

Curiosità e Significato di Blitz

Approfondisci la parola di 5 lettere Blitz: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Blitz? Incursione lampo indica un attacco rapido e improvviso, spesso usato in ambito militare o sportivo. Si tratta di un'azione veloce e decisa, volta a sorprendere l'avversario o a ottenere un risultato in breve tempo. La parola blitz deriva proprio da questa idea di rapidità e sorpresa, rendendola perfetta per descrivere un colpo deciso e fulmineo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Fulminea azione militareUna azione della PoliziaOperazione-lampoUn incursione lampoUn incursione-lampoRapida incursione

Come si scrive la soluzione Blitz

Se "Incursione lampo" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

B Bologna

L Livorno

I Imola

T Torino

Z Zara

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A A R A Z G Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ZAGARA" ZAGARA

