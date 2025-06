Incallita detto di bugiarda nei cruciverba: la soluzione è Matricolata

MATRICOLATA

Curiosità e Significato di Matricolata

Hai risolto il cruciverba con Matricolata? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 11 lettere più frequenti: Matricolata.

Perché la soluzione è Matricolata? Matricolata indica una persona che ha ottenuto il diploma di scuola superiore o un titolo accademico, spesso riferendosi a chi si è laureato o diplomato. È un termine colloquiale usato per celebrare il traguardo di aver concluso con successo gli studi. Quindi, quando qualcuno dice di essere matricolata, significa che ha raggiunto un importante obiettivo formativo, simbolo di impegno e crescita personale.

Come si scrive la soluzione Matricolata

Hai davanti la definizione "Incallita detto di bugiarda" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

M Milano

A Ancona

T Torino

R Roma

I Imola

C Como

O Otranto

L Livorno

A Ancona

T Torino

A Ancona

