In una canzone di Carboni ce ne vuole uno bestiale nei cruciverba: la soluzione è Fisico

FISICO

Curiosità e Significato di Fisico

Non fermarti alla soluzione! Conosci Fisico più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Fisico.

Perché la soluzione è Fisico? FISICO si riferisce all'aspetto corporeo, alla struttura fisica di una persona o cosa. Può indicare forza, forma o presenza fisica evidente. Nel contesto di una canzone di Carboni, suggerisce che ci vuole qualcuno dal carattere forte e deciso. Insomma, un modo per descrivere una persona che si fa notare anche solo con il suo aspetto. Quindi, il termine evoca potenza e presenza.

Come si scrive la soluzione Fisico

Hai trovato la definizione "In una canzone di Carboni ce ne vuole uno bestiale" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

F Firenze

I Imola

S Savona

I Imola

C Como

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C O N S I T T I A R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CARTONISTI" CARTONISTI

