Il pronipote di Nonna Papera sempre affamato nei cruciverba: la soluzione è Ciccio

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il pronipote di Nonna Papera sempre affamato' è 'Ciccio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CICCIO

Curiosità e Significato di Ciccio

Approfondisci la parola di 6 lettere Ciccio: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Ciccio? Il termine Ciccio in italiano è un diminutivo affettuoso che indica una persona simpatica, bonacciona e spesso anche un po' golosa. In questo caso, si collega al pronipote di Nonna Papera, sempre affamato, perché il suo nome richiama qualcuno di tenero e goloso. Insomma, Ciccio è un modo dolce e giocoso per chiamare chi ha un carattere allegro e un po’ ingordo.

Come si scrive la soluzione Ciccio

La definizione "Il pronipote di Nonna Papera sempre affamato" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

I Imola

C Como

C Como

I Imola

O Otranto

