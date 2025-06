Il lettino di trasporto dei malati nei cruciverba: la soluzione è Barella

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il lettino di trasporto dei malati' è 'Barella'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BARELLA

Curiosità e Significato di Barella

La soluzione Barella di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Barella per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Barella? Il lettino di trasporto dei malati è il termine che indica la barella, un dispositivo portatile progettato per trasportare persone malate o ferite in modo sicuro e confortevole. Utilizzata in ospedali, ambulanze o emergenze, permette di spostare i pazienti senza aggravare le loro condizioni. La parola è fondamentale nel mondo sanitario, garantendo assistenza rapida ed efficace in situazioni critiche.

Come si scrive la soluzione Barella

La definizione "Il lettino di trasporto dei malati" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

B Bologna

A Ancona

R Roma

E Empoli

L Livorno

L Livorno

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I L R E L I B A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ALLIBIRE" ALLIBIRE

