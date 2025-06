Il doloroso percorso di Gesù nei cruciverba: la soluzione è Via Crucis

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il doloroso percorso di Gesù' è 'Via Crucis'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VIA CRUCIS

Curiosità e Significato di Via Crucis

La parola Via Crucis è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Via Crucis.

Perché la soluzione è Via Crucis? Il termine Via Crucis indica il cammino di Gesù verso il Calvario, ripercorso attraverso quattordici tappe che ricordano le sofferenze vissute durante la Passione. È un momento di riflessione e preghiera per i credenti, che meditando sulle stazioni cercano di avvicinarsi alla sofferenza e al sacrificio di Cristo. Un percorso spirituale di grande valore e significato.

Come si scrive la soluzione Via Crucis

La definizione "Il doloroso percorso di Gesù" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

V Venezia

I Imola

A Ancona

C Como

R Roma

U Udine

C Como

I Imola

S Savona

