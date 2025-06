Il bambino a cui scrisse la lettera Oriana Fallaci nei cruciverba: la soluzione è Mainato

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il bambino a cui scrisse la lettera Oriana Fallaci' è 'Mainato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MAINATO

Curiosità e Significato di Mainato

Approfondisci la parola di 7 lettere Mainato: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Mainato? Mainato è un termine dialettale che indica qualcuno che si comporta in modo ingenuo o credulone, facilmente influenzabile. Spesso si usa per descrivere persone che si lasciano convincere facilmente senza riflettere. Nella storia del bambino a cui Oriana Fallaci scrisse la lettera, il termine suggerisce una figura semplice e sincera, simbolo di purezza e fiducia. Un ricordo di come la semplicità possa essere preziosa.

Come si scrive la soluzione Mainato

Stai cercando la risposta alla definizione "Il bambino a cui scrisse la lettera Oriana Fallaci"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

M Milano

A Ancona

I Imola

N Napoli

A Ancona

T Torino

O Otranto

