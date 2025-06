I cammelli ne hanno due nei cruciverba: la soluzione è Gobbe

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'I cammelli ne hanno due' è 'Gobbe'.

GOBBE

Curiosità e Significato di Gobbe

Curiosità e Significato di Gobbe

Perché la soluzione è Gobbe? Gobbe indica quella gobba prominente sulle spalle dei cammelli, utilizzata come deposito di grasso e risorsa energetica durante i lunghi viaggi nel deserto. È un tratto distintivo di queste creature adattate ai ambienti aridi, simbolo di resistenza e sopravvivenza. Quindi, quando si parla di gobbe, si fa riferimento a questa caratteristica unica e funzionale dei cammelli.

Come si scrive la soluzione Gobbe

La definizione "I cammelli ne hanno due" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

G Genova

O Otranto

B Bologna

B Bologna

E Empoli

