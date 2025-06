Ha come simbolo No nei cruciverba: la soluzione è Nobelio

NOBELIO

Curiosità e Significato di Nobelio

Vuoi sapere di più su Nobelio? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Nobelio.

Perché la soluzione è Nobelio? Nobelio è un elemento chimico raro e prezioso, noto per le sue proprietà uniche e il suo utilizzo in applicazioni tecnologiche avanzate. Il suo nome deriva dal celebre scienziato Alfred Nobel, simbolo di innovazione e scoperta. Questo metallo, lucente e resistente, rappresenta il progresso scientifico e il valore dell’innovazione nel mondo moderno. Un vero simbolo di eccellenza nel campo della chimica.

