ORA

Curiosità e Significato di Ora

Vuoi sapere di più su Ora? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 3 lettere nella pagina dedicata: Ora.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si fissa per il convegnoNon la vede chi è impazienteVaria da fuso a fusoLa guarda chi ha una trave nel proprio occhioQuanto più cresce tanto meno si vedePiù si avvicina meno si vede

Come si scrive la soluzione Ora

Hai davanti la definizione "La guarda più spesso proprio chi non la vede" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

O Otranto

R Roma

A Ancona

