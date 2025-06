Un gioiello di Cornelia nei cruciverba: la soluzione è Caio Gracco

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Un gioiello di Cornelia' è 'Caio Gracco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CAIO GRACCO

Curiosità e Significato di Caio Gracco

Vuoi sapere di più su Caio Gracco? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 10 lettere nella pagina dedicata: Caio Gracco.

Perché la soluzione è Caio Gracco? Caio Gracco è il nome di un celebre politico e oratore romano del II secolo a.C., noto per la sua saggezza e virtù civica. La frase Un gioiello di Cornelia fa riferimento a una figura femminile di grande cultura e nobiltà, collegata simbolicamente a valori di integrità e sapienza. In sintesi, si tratta di un modo elegante per elogiare una persona di grande rettitudine e valore morale.

Come si scrive la soluzione Caio Gracco

Se "Un gioiello di Cornelia" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

A Ancona

I Imola

O Otranto

G Genova

R Roma

A Ancona

C Como

C Como

O Otranto

