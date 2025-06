Un gergo da malviventi nei cruciverba: la soluzione è Slang

SLANG

Curiosità e Significato di Slang

Perché la soluzione è Slang? Lo slang è un gergo particolare usato spesso da gruppi di persone come malviventi, giovani o sottoculture, per comunicare in modo segreto o informale. Si tratta di un insieme di parole e espressioni che differiscono dal linguaggio comune, rendendo più difficile capire a chi non conosce il codice. Conoscere lo slang aiuta a decifrare meglio certi messaggi nascosti o conversazioni criptate.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il gergo parlato dai gangsterUn linguaggio non accessibile a tuttiUn linguaggio per pochiUn organizzazione mondiale temuta dai malviventiL asfissia da ossido di carbonio nel gergo giornalisticoIl gergo della malavita parigina

Come si scrive la soluzione Slang

S Savona

L Livorno

A Ancona

N Napoli

G Genova

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C L U R I I S A M T O Mostra soluzione



