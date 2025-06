La figura retorica consistente nel ripetere una stessa parola: Cred io ch ei credette ch io credesse Dante nei cruciverba: la soluzione è Poliptoto

Home / Soluzioni Cruciverba / La figura retorica consistente nel ripetere una stessa parola: Cred io ch ei credette ch io credesse Dante

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La figura retorica consistente nel ripetere una stessa parola: Cred io ch ei credette ch io credesse Dante' è 'Poliptoto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

POLIPTOTO

Curiosità e Significato di Poliptoto

Non fermarti alla soluzione! Conosci Poliptoto più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Poliptoto.

Perché la soluzione è Poliptoto? Il poliptoto è una figura retorica che consiste nella ripetizione di una stessa parola o radice in frasi diverse, creando un effetto di enfasi e ritmo. Dante, ad esempio, utilizza questa tecnica per sottolineare i concetti di fede e credenza. Questa ripetizione dà forza al messaggio, rendendo il testo più coinvolgente e memorabile. È uno strumento utile per evidenziare idee chiave nel discorso.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La figura retorica consistente nell uso di un termine contrario a quello pensatoLa figura retorica delle paraboleLa figura retorica che consiste nell omissione delle congiunzioni

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Poliptoto

Hai trovato la definizione "La figura retorica consistente nel ripetere una stessa parola: Cred io ch ei credette ch io credesse Dante" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

O Otranto

L Livorno

I Imola

P Padova

T Torino

O Otranto

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A T S O T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "STATO" STATO

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.