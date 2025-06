È povera di globuli rossi nei cruciverba: la soluzione è Anemica

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'È povera di globuli rossi' è 'Anemica'.

ANEMICA

Curiosità e Significato di Anemica

La soluzione Anemica di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Anemica per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Anemica? Anemica si riferisce a una condizione in cui il sangue ha pochi globuli rossi, che sono fondamentali per trasportare l'ossigeno ai tessuti. Questo può causare stanchezza, pallore e debolezza. Essere anemici significa quindi avere una carenza di questi preziosi elementi nel sangue, spesso legata a problemi di salute o a carenze nutrizionali. È importante intervenire per ripristinare l'equilibrio.

Come si scrive la soluzione Anemica

Hai davanti la definizione "È povera di globuli rossi" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

N Napoli

E Empoli

M Milano

I Imola

C Como

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R A A U A R T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ARATURA" ARATURA

