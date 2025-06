È Grosso in Brasile mato nei cruciverba: la soluzione è Anima

ANIMA

Curiosità e Significato di Anima

Hai risolto il cruciverba con Anima? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Anima.

Perché la soluzione è Anima? Anima è il termine che indica l'essenza spirituale e immateriale di una persona, il suo vero sé e la parte più profonda di sé stessa. Spesso si associa a sentimenti, emozioni e all'energia vitale che ci muove. In molte culture, rappresenta l'anima eterna che ci accompagna oltre la vita terrena, rendendo questa parola ricca di significato e mistero.

Come si scrive la soluzione Anima

Hai trovato la definizione "È Grosso in Brasile mato" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

N Napoli

I Imola

M Milano

A Ancona

