Due numeri usciti al Lotto nei cruciverba: la soluzione è Ambo

Home / Soluzioni Cruciverba / Due numeri usciti al Lotto

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Due numeri usciti al Lotto' è 'Ambo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AMBO

Curiosità e Significato di Ambo

La parola Ambo è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Ambo.

Perché la soluzione è Ambo? Due numeri usciti al Lotto si riferisce a quando due numeri vengono estratti insieme, formando una coppia vincente. In questo caso, si chiama ambo e rappresenta uno dei risultati più semplici e popolari nel gioco. L'ambo può essere indovinato giocando su due numeri specifici, offrendo così un modo semplice e rapido per tentare la fortuna con il Lotto.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Una combinazione del lottoUna giocata al lottoDue numeri giocati al LottoDue numeri al lottoDue coppie di numeri vincenti al Lotto

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Ambo

Hai trovato la definizione "Due numeri usciti al Lotto" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

M Milano

B Bologna

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

P A T N A R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TARPAN" TARPAN

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.