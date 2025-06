Fu diretto da Benedetti prima e da Scalfari poi nei cruciverba: la soluzione è L Espresso

L ESPRESSO

Curiosità e Significato di L Espresso

La parola L Espresso è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: L Espresso.

Perché la soluzione è L Espresso? L’Espresso è un famoso settimanale italiano di informazione, politica e cultura. Nato nel 1955, si distingue per approfondimenti e analisi di qualità, spesso diretto da figure di spicco come Benedetti e Scalfari. Un punto di riferimento per chi cerca notizie accurate e riflessioni intelligenti nel panorama giornalistico italiano. Questo quotidiano rappresenta un pilastro del giornalismo d’autore in Italia.

L Livorno

E Empoli

S Savona

P Padova

R Roma

E Empoli

S Savona

S Savona

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O M A S G A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SAGOMA" SAGOMA

