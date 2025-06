Denunciare all autorità giudiziaria nei cruciverba: la soluzione è Accusare

Home / Soluzioni Cruciverba / Denunciare all autorità giudiziaria

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Denunciare all autorità giudiziaria' è 'Accusare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ACCUSARE

Curiosità e Significato di Accusare

Hai risolto il cruciverba con Accusare? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Accusare.

Perché la soluzione è Accusare? Accusare significa accusare qualcuno di aver commesso un reato o un'azione sbagliata, portando la questione alle autorità giudiziarie per fare chiarezza e ottenere giustizia. È il gesto di dichiarare pubblicamente o formalmente che una persona ha fatto qualcosa di sbagliato, spesso accompagnato da prove o testimonianze. Un passo importante nel processo legale per tutelare i diritti di tutti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Incolpare imputareDare una colpaAutorità GiudiziariaAtto con cui un autorità giudiziaria richiede ad un altra di compiere determinate incombenze processualiDenuncia all autorità giudiziaria

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Accusare

Hai davanti la definizione "Denunciare all autorità giudiziaria" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

C Como

C Como

U Udine

S Savona

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O N S P P Z O E O I I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "OPPOSIZIONE" OPPOSIZIONE

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.