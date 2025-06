Cosi è la Messa grande nei cruciverba: la soluzione è Cantata

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Cosi è la Messa grande' è 'Cantata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CANTATA

Curiosità e Significato di Cantata

Perché la soluzione è Cantata? CANTATA è un termine musicale che indica un'opera vocale composta da più movimenti, spesso accompagnata da strumenti. Si tratta di un brano ampio e complesso, spesso religioso o celebrativo, che coinvolge cori, solisti e orchestre. La cantata esprime emozioni profonde attraverso musiche elaborate, rendendo ogni esecuzione un momento di grande suggestione e spiritualità. È una forma artistica che unisce musica e poesia in perfetta armonia.

Come si scrive la soluzione Cantata

Hai davanti la definizione "Cosi è la Messa grande" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

A Ancona

N Napoli

T Torino

A Ancona

T Torino

A Ancona

