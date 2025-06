Così ci si tuffa... in verticale, con i piedi nei cruciverba: la soluzione è A Candela

A CANDELA

Curiosità e Significato di A Candela

Perché la soluzione è A Candela? A candela è un'espressione italiana che indica una posizione verticale, come quella di una candela accesa. Nel linguaggio comune, si dice di qualcuno che sta in piedi dritto, con il corpo allineato e senza muoversi di lato. Quindi, quando si parla di tuffarsi in candela, si descrive un tuffo verticale con i piedi puntati verso il basso, mantenendo una posizione perfettamente dritta.

Come si scrive la soluzione A Candela

Se ti sei imbattuto nella definizione "Così ci si tuffa... in verticale, con i piedi", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

C Como

A Ancona

N Napoli

D Domodossola

E Empoli

L Livorno

A Ancona

